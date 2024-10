Live: Castle Lager Premiership Matchday 30

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 30 action.

Latest:

Herentals 0-0 Simba Bhora

Simba XI: Shumba, Tafa, Saunyama, Moyo, Chipunza, Mauchi, Makunike, Masina, Musona, Machope, Kangadzi.

FC Platinum 0-0 Yadah

FCP XI: Bizabani, Nzori, Pavari, Magaya, Mhindirira, Banda, Ndlovu, Bhebhe, Mutimbanyoka, Selemani, Muvirimi.

Yadah XI: Kigonya, Mandivei, Faranando, Chitauro, Mustafa, Vherata, Gwatidzo, Ndereki, Mlilo, Chipangura, Rusike.

Ngezi Platinum 0-0 Chegutu Pirates

Chicken Inn 0-0 TelOne

Chicken XI: Donovan, X. Ndlovu, Dzingwe, Farasi, Bhebhe, Mangaira, Feldman, Jaricha, Joseph, C. Ndlovu, Hwata.

Telone XI: Mverechena, Muza, Masilela, Hofisi, Kwinjo, Nyabinde, Mafirenyika, Dzumbunu, Sahondo, Sibanda, Jaravani.

ZPC Kariba 0-0 Hwange