Fulltime: Castle Lager Premier Soccer League Matchday 30

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 30 action.

Fulltime:

Arenel Movers 0-2 Dynamos

44′ Goal!!! Kadonzvo scores for Dynamos.

5′ Goal!!! Emmanuel Ziocha scores for Dynamos.

1’Kick-off!!!

Dynamos XI: Makoni, Jalai, Chinyerere, Makarati, K. Moyo, Nyahwa, Chiwunga, Shandirwa, Kadonzvo, Ziocha, Urikhob.

Arenel XI: Ngwenya, Tandi, Mwenda, January, Jaravazi, Dambo, Dlodlo, Nyathi, Banda, Chigwenheshe, Machisa.

Manica Diamonds 1-0 Highlanders

6′ Goal!!! Kelvin Gwao scores for Manica Diamonds.

1′ Kick-off!!!

Highlanders XI: Pitisi, Dube, Chikuhwa, McKinnon Mushore, Mason Mushore, Mbeba, Muduhwa, Nyathi, Ndlovu, Rauzhi, Ncube.

Manica XI: Chitsumba, Masibhera, Jubani, Banda, Gwao, Takunda, Karembo, Amidu, Chivandire, Tapera, Macheke.

CAPS United 2-2 Bulawayo Chiefs

43′ Goal!!! Tadiwa Muchenje scores for Chiefs.

39′ Goal!!! Phineas Bamusi scores for CAPS.

16′ Goal!!! Kingstone Mureremba scores for CAPS United.

8′ Goal!!! Lucky Ndlela scores for Chiefs.

1′ Kick-off!!!

CAPS XI: Rayners, Manokore, Kangwa, Kadamanja, Mureremba, Murwira, Zambezi, Bunjira, Chinyengetere, Bamusi, Bakari.

Chiefs XI: Matutu, Musikavanhu, Ndlovu, Matebeck, Tarira, Chikwende, Ndlela, Shoko, Nyabinde, Muchenje, Kwaramba, Sibanda.