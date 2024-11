Action as it happened: Castle Lager Premiership Matchday 31

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 31 action.

Fulltime:

Simba Bhora 2-1 CAPS United

75′ Goal!!! Tymon Machope scores for Simba.

59′ Goal!!! Jayden Bakari scores for CAPS.

57′ Red Card to Masina (Simba).

40′ Goal!!! Vasili Kawe scores for Simba.

1′ Kick-off!!!

Simba XI:

CAPS XI: Rayners, Manokore, Kangwa, Chapusha, Zambezi, Kadamanja, Mureremba, Manondo, Chinyengetere, Makuva, Bamusi.

Ngezi Platinum 1-1 Bikita Minerals

Telone 0-1 Herentals

Yadah 1-1 ZPC Kariba

34′ Goal!!! Yadah scores through Mandla Mlilo.

28′ Goal!!! ZPC Kariba scores.

Bulawayo Chiefs 0-0 Arenel

9′ Goal!!! Svinurayi scores for Chiefs.