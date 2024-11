Action as it happened: Castle Lager Premiership Matchday 32

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 32.

Fulltime:

Arenel 0-1 Simba Bhora

1′ Goal!!! Walter Musona puts Simba ahead.

Simba XI: Chinani, Tafa, Saunyama, Moyo, Chipunza, Mauchi, Kawe, Meansah, Musona, Kachope, Kangadzi.

FC Platinum 1-0 Bulawayo Chiefs

40′ Goal!!! Oscar Bhebhe scores for FCP.

FCP XI: Bizabani, Nzori, Pavari, Magaya, Ndlovu, Mhindirira, Banda, Selemani, Mutimbanyoka, T. Ngwenya, Bhebhe.

ZPC Kariba 0-0 Dynamos

Dynamos XI: Mapisa, Jalai, E. Moyo, Makarati, Dzvinyai, Botchway, Nyahwa, Alick, Ziocha, Kadonzvo, Paga.

Bikita Minerals 2-0 Highlanders

48′ Goal!!! Bikita Minerals double their lead.

35′ Goal!!! Bikita Minerals take rhe lead

Highlanders XI: Pitisi, Dube, Chikuhwa, Makaruse, Mbeba, Muduhwa, Nyathi, Ndlovu, Rauzhi, B. Ncube, M. Ncube.

Chicken Inn 1-1 Ngezi Platinum

45+2 Goal!!! Ngezi Platinum score through Talent Chamboko.

45′ Goal!!! Elshamar Farasi scores for Chicken Inn.

Green Fuel 1-0 Hwange

38′ Goal!!! Clive Rupiya scores for Greenfuel.

Herentals 1-0 Chegutu Pirates