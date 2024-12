Know your aspiring ZIFA presidency candidates -Nqobile Magwizi

Born: 22 January 1979- 45 years of age.

A highly respected businessman with a diverse portfolio of interests across Zimbabwe and the broader Southern African region.

๐„๐ƒ๐”๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

โ€ขMPhil in Development Finance โ€“ University of Stellenbosch

โ€ข MSc in International Banking and Finance (Merit) โ€“ University of Salford, Manchester, United Kingdom

โ€ข Certificate in Property Development and Investment โ€“ University of Cape Town

โ€ข Bachelor of Commerce in Marketing Management โ€“ University of South Africa

โ€ข Certificate in Chartered Accountancy โ€“ Association of Certified Chartered Accountants (ACCA)

โ€ข Certificate in Financial Inclusion & sustainable growth โ€“ Laval University, Quebec City, Canada

โ€ข GCE Aโ€™ Levels (3 Passes – Mathematics, Biology, Chemistry) โ€“ Cambridge University

โ€ข GCE Oโ€™ Levels (11 passes) โ€“ Cambridge University

๐‹๐„๐€๐ƒ๐„๐‘๐’๐‡๐ˆ๐ ๐€๐๐ƒ ๐ˆ๐Œ๐๐€๐‚๐“ ๐ˆ๐ ๐’๐๐Ž๐‘๐“๐’

๐’๐‘๐‚ ๐๐จ๐š๐ซ๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ญ๐ญ๐ž๐ž ๐Œ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ โ€“ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ

โ€ขContributing to the strategic direction of Zimbabwean sports and influencing marketing and commercial policy at the highest level of national sports governance.

๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐š๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐ ๐‚ ๐’๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—, ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’)

โ€ขSpearheaded Sakunda Holdingsโ€™ sponsorship of 40,000 liters of fuel per month to Highlanders FC (2016-2019).

โ€ข Played a pivotal role in structuring, securing and implementing a USD 5 million sponsorship for Highlanders FC (2021-2024), elevating the clubโ€™s financial position and boosting grassroots football development.

๐ƒ๐ฒ๐ง๐š๐ฆ๐จ๐ฌ ๐ ๐‚ ๐’๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—, ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’)

โ€ขInstrumental in negotiating Sakunda Holdingsโ€™ sponsorship deal of approximately USD 5 million for Dynamos FC (2021-2024), contributing to the club’s operational sustainability and development initiatives. Managed the deal and its implementation during its full tenure.

๐‚๐จ-๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ข๐œ ๐‰๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ซ ๐ ๐จ๐จ๐ญ๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐“๐จ๐ฎ๐ซ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ โ€“ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ)

โ€ขWorked to promote and organize the Hellenic Junior Football Tournament, creating opportunities for young talent to showcase their skills and develop professionally.

๐๐จ๐š๐ซ๐ ๐Œ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ, ๐๐š๐ง๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐จ๐ญ๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐‚๐ฅ๐ฎ๐› (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ• โ€“ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ)

โ€ขActively contributed to the strategic oversight and growth of Banket Football Club, ensuring strong governance and resource mobilization.

๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ซ โ€“ ๐๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐’๐ญ๐š๐๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐œ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐š๐ญ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ฅ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐‚๐’๐‘ ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ)

โ€ขLed the project to install bucket seats at the National Sports Stadium, enhancing spectator comfort and experience.

๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ซ โ€“ ๐‘๐ฎ๐Ÿ๐š๐ซ๐จ ๐’๐ญ๐š๐๐ข๐ฎ๐ฆ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ฎ๐ซ๐›๐ข๐ฌ๐ก๐ฆ๐ž๐ง๐ญ (๐€๐›๐š๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ)

โ€ขOversaw planning and execution of the refurbishment project, contributing valuable insights into stadium management and refurbishment challenges.

๐‚๐ก๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ ๐Š๐ข๐ง๐ ๐๐จ๐ฆ ๐‘๐ฎ๐ฆ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š ๐†๐จ๐ค๐ฐ๐ž ๐ ๐จ๐จ๐ญ๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐‚๐ฅ๐ฎ๐› (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ โ€“ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ)

โ€ขPatron and sponsor of Christ Kingdom Rumhuma Football Club, a team from Ward 32 Gokwe, composed of youth from various villages.

๐“๐จ๐ฎ๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐š๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐ ๐‚ โ€“ ๐๐š๐ซ๐œ๐ž๐ฅ๐จ๐ง๐š, ๐Œ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐, ๐‹๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฉ๐จ๐จ๐ฅ, ๐๐’๐†, ๐๐ž๐ฅ๐ ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐€๐œ๐š๐๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ฌ

โ€ขOrganized and led Highlanders FC on an international tour aimed at fostering international exposure for Zimbabwean football.