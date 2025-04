Fulltime: CLPSL – Highlanders vs CAPS United

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 6 action.

Fulltime:

Highlanders 1-0 CAPS United

3′ Goal!!! Reason Sibanda puts Highlanders in front.

1′ Kick-off!!!

Highlanders: Muza, Dube, A. Ndlovu, M. Ncube, R. Sibanda, P. Ndlovu, Hativagoni, B. Ncube, Mason Mushore, Rauzhi, Mutumbi.

CAPS United XI: Nare, Manhire, Chapusha, Kangwa, Benyu, Mangiza, Bamusi, Mbollo, Shandirwa, Mutudza, Mabiala.

Dynamos 0-1 Chicken Inn

80′ Goal!!! Brian Muza scores for Chicken Inn.

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, Mandivei, Gwatidzo, Magwaza, Nyahwa, Agyemang, Chinyerere, Ngwenya, Chikona, Mandinyenya

Chicken Inn XI: Bernard, Chinda, Bhebhe, Joseph, Ndlovu, Jaricha, Mabhunu, Charamba, Majika, Mapoka, Muza.

Herentals 0-1 MWOS

22′ Goal!!! MWOS take the lead through an own-goal.