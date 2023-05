Live: Castle Lager Premiership Matchday 8

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 8 action on Sunday.

Latest:

Dynamos 0-0 Triangle United

Dynamos XI: Taimon Mvula, Emmanuel Jalai, Elvis Moyo, Kevin Moyo, Tendai Matindife, Keith Madera, Frank Makarati (c), Junior Makunike, Donald Mudadi, Tanaka Shandirwa, Jayden Bakare.

Triangle United XI: Matripples Muleya, Jameson Mukombwe, Carlos Musimwa, Eriya Mafirenyila, Ariel Makopa, Enock Karembo, Tinashe Kabanda, Nobert Zingo, Joel Nyabinde, Wilson Mensah, Never Rauzhi.

Sheasham 0-0 Highlanders

Highlanders XI: Sibanda, Mhindirira, Chikuhwa, Mushore, Makaruse, Mbeba, Muduhwa, Ngala, Mukuli, Ndlovu, Ncube.

Hwange 0-1 Bulawayo Chiefs

30′ Goal!!! Nkosilathi Ncube puts Chiefs ahead.

Chiefs XI: Dube, Msebe, Stima, Ncube, Mkolo, Rusinga, Phiri, Gasela, Veremu, Moyo, Matare.