Zimbabwe take on Zambia in an AFCON Group H qualifier tonight at 21:00 at the National Sports Stadium.

Here is the starting eleven chosen by coach Zdravko Logarusic;

Martin Mapisa, Takudzwa Chimwemwe, Victor Kamhuka, Alec Mudimu, Onismor Bhasera, Tafadzwa Rusike, Butho Ncube, Ovidy Karuru, Romario Matova, Last Jesi, Evans Rusike.