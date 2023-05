Live: Castle Lager Premiership Matchday 9

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 9 action.

Latest:

Highlanders 0-0 Simba Bhora

Highlanders XI: Sibanda, Mbeba, Muduhwa, Ndlovu, Faira, Makaruse,Ncube, Mushore, Mukuli, Farisa, Chikuhwa.

Ngezi Platinum 0-0 FC Platinum

Ngezi XI : Chadya, Chigwida, Moyo, Madhake, Mweha, Mandinyenya, Murasiranwa, Vuwa, Mukumba, Benhura, Kashitigu.

FCP XI: Tizayi, Mhlanga, Bello, M. Ngwenya, Mangiza, Magaya, Banda, Mucheneka, Musona, T. Ngwenya, Chikwende.

CAPS United 0-0 Hwange

CAPS United XI: Mateyaunga, Murwira, Ngodzo, Chapusha, Madzongwe, Tulani, Nyoni, Daka, Chinyengetere, Bamusi Manondo.

Hwange XI: Madeya; Shiyandindi; Shiyandindi; Mlotshwa; Sibanda; Goredema; Chivasa; Gadzikwa; Sithole; Makopa; Nasama.

Triangle United 0-0 Yadah