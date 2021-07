Here is the Warriors starting eleven named by coach Zdravko Logarusic to face Senegal in the last Cosafa Cup Group B clash.

Mapisa, Mucheto, Amini, Nyahwa, Mavhurume, Mkolo Musaka , Sarupinda , Banda Hachiro, Murimba

Substitutes.

Phiri, Matare, Dube, Karuru, Mbeba, Nadolo.

Kick off is 12pm.

