Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 18 action.

Latest:

Highlanders 2-1 Black Rhinos

46′ Highlanders Sub: Andrew Mbeba replaces Rahman Kutsanzira.

45′ Goal!!! Lynoth Chikuhwa scores to restore Highlanders’ lead.



41′ Goal!!! Rhinos equalises through Farai Banda.

37′ Goal!!! Stanley Ngala heads in from a corner kick to put Highlanders ahead.

Highlanders XI: A. Sibanda, Kutsanzira, Dhlamini, Mhindirira, Chikuhwa, Masuku, Lunga, Makaruse, Muduhwa, Ngala, M. Ndlovu.

Rhinos XI: Mwandimutsira, Banda, Mbavarira, Madhake, Kwaramba, Phiri, Nyabinde, Gahadzikwa, Ilunga, Gweva.

CAPS United 0-0 ZPC Kariba

CAPS XI: Munditi, Machazane, Musaka, Bulaji, Musarurwa, Karembo, Chafa, Bamusi, Nyoni, Tulani, Manondo.

Tenax CS 0-1 FC Platinum

41′ Goal!!! B. Moyo puts FC Platinum ahead.

FCP XI: Magalane, Bello, Chinyerere, Moyo, Teguru, Mutimbanyoka, Mbweti, Mhlanga, Banda, Mutudza, Musona.

WhaWha 0-0 Manica Diamonds

*Match delayed by 25 minutes due to late arrival of police.

Triangle United 1-1 Bulawayo Chiefs