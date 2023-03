Action as it happened: Castle Lager Premiership Matchday 1 – Sunday

Follow our live coverage of the Sunday action of the 2023 Castle Lager Premiership Matchday 1.

Latest:

Highlanders 0-0 ZPC Kariba

– Fulltime.

Highlanders XI: Sibanda, Mhindirira, Chikuhwa, Lunga, Mbeba, Muduhwa, Mukuli, Faira,Ndlovu, Navaya, Ncube.

CAPS United 2-0 Manica Diamonds

– Fulltime.

89′ Red Card: Thulani gets a straight red card following a crude challenge on Amidu.

45′ Goal!!! CAPS double the lead through Sarupinda.

3′ Goal!!! CAPS UNITED surge ahead through Joseph Thulani.

1′ Kick-off!!!

CAPS XI: Mateyaunga, Murwira, Zambezi, Musaka, Madzongwe, Chafa, Sarupinda, Thulani, Bamusi, Rupiya, Manomdo.

Manica XI: Muchambo, Masibhera, Chikwenya, Gwao, Chakoroma, Mavhunga, Takunda, Kawondera, Ngoma, Tapera, Bero.

Triangle United 0-0 Herentals