Olympique Lyon ran riot last night when they walloped Swiss side Port Valais 12-0.

Tino Kadewere and and Dutch winger Memphis Depay scored a remarkable four goals apiece.

Here are the highlights of the match:

Découvrez le résumé de notre victoire (12-0) lors du premier match de préparation face à Port-Valais ! #OLPortValais Pour revoir la rencontre 👉 https://t.co/3Sy15u1RvF pic.twitter.com/7uotoCJdTe — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2020

