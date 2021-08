Ghana coach Charles Akonnor has named a provisional 30-man squad for the upcoming World Cup qualifiers against Ethiopia and South Africa.

The Black Stars are in Group G together with Bafana Bafana, Zimbabwe and Ethiopia, who they face first on September 1.

Here is the squad;

GOALKEEPERS:

Richard Ofori – Orlando Pirates FC – South Africa

Lawrence Ati Zigi – St. Galen FC – Switzerland

Manaf Nurudeen – Kas Eupen – Belgium

Richard Attah– Hearts of Oak – Ghana

DEFENDERS

Benson Anang – Zilina FC – Slovakia

Yiadom Andy – Reading FC – England

Baba Abdul Rahman – Chelsea FC – UK

Gideon Mensah – FC Girondins Bordeaux – France

Baffour Philimon – Dreams FC – Ghana

Alexander Djiku – RC Strasbourg – France

Daniel Amartey – Leicester City FC- England

Ismael Ganiyu – Asante Kotoko – Ghana

Jonathan Mensah – Columbus Crew – USA

MIDFIELDERS

Mubarak Wakaso – Shenzhen – China

Iddrisu Baba – RCD Mallorca – Spain

Thomas Partey – Arsenals FC – England

Emmanuel Lomotey – Amiens FC – France

Joel Fameye – Orenburg FC – Russia

Samuel Owusu – Al Fayhad – Saudi Arabia

Gyasi Emmanuel – Spezia – Italy

Kamaldeen Sulemana – Rennes FC – France

Tariq Fosu – Henry – Brentford FC – England

Isahaku Fatawu – Steadfast FC –

Afriyie Banieh – Hearts of Oak – Ghana

Kudus Mohamed – Ajax FC – Holland

Majeed Ashimeru – RSC Anderlecht- Belgium

STRIKERS

Andre Ayew – Al Saad – Qatar

Jordan Ayew – Crystal Palace – England

Kwame Opoku – USM Algiers – Algeria

Kelvin Yeboah – Sturm Graz – Austria

